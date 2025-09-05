Путин заявил, что россияне едят меньше рыбы, чем рекомендует Минздрав

Россияне потребляют меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендует Минздрав. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, трансляцию вел телеканал «Россия 24» .

«Здесь есть над чем поработать», — отметил он.

По словам главы государства, в стране среднее потребление составляет около 23-23,5 килограмма на человека в год, тогда как норматив Минздрава — порядка 28 килограммов.

Кроме того, президент высказался о ключевой ставке Центробанка. Он подчеркнул, что резкое ее снижение может привести к росту цен, поэтому ЦБ «пытается вернуть ставку к известным и нужным показателям — 4-5 процентов».

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке.