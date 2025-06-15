Путин рассказал о ежегодном чек-апе здоровья

Президент Владимир Путин каждый год проходит комплексное медицинское обследование. Кадры интервью с главой государства опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин .

Несколько дней назад Путин вручал в Кремле госпремии, после церемонии президент пообщался с одним из лауреатов, офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. В разговоре с главой государства медик подчеркнул, что «техосмотр нужен даже самому лучшему авто».

«Техосмотр проходим регулярно. Каждый год „чек-ап“, целых двое суток этому посвящаю каждый год», — отметил Путин.

Во время награждения в Кремле президент присвоил звания Героя Труда заместителю научного руководителя федерального ядерного центра имени академика Забабахина Юрию Дикову, председателю экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства «Екатерининский», народному артисту Российской Федерации композитору Александру Зацепину и другим.