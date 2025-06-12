В Кремле наградили Героев Труда

Президент Владимир Путин торжественно вручил медали Героя Труда и государственные премии. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

Церемония прошла в Кремле. Награды получили специалисты, внесшие значительный вклад в области науки и технологий, литературы и искусства. Также премиями наградили за выдающуюся гуманитарную, правозащитную и благотворительную деятельность.

Глава государства присвоил звания Героя Труда заместителю научного руководителя федерального ядерного центра имени академика Забабахина Юрию Дикову, председателю экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства «Екатерининский», народному артисту Российской Федерации композитору Александру Зацепину и другим.

Госпремию получили академик РАН Николай Макаров, писатель Юрий Поляков, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Ранее Путин провел встречу с участниками программы «Время Героев». По его словам, такие люди прокладывают для Родины путь к победам.