Путин призвал увеличить охват проверки репродуктивного здоровья

Нужно расширить охват граждан, которые проходят репродуктивную диспансеризацию. Такое заявление президент России Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф, сообщил ТАСС .

«Чтобы родителей было все больше и больше, нужно, конечно, у вас здесь отмечено, увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию с точки зрения оценки репродуктивного здоровья», — отметил глава государства.

Увеличение охватов должно касаться как мужчин, так и женщин, добавил он.

Мурашко заметил, что диспансеризация набирает популярность. Люди стали активнее проходить обследования.

Ранее Путин поручил правительству разработать стратегию развития биоэкономики до 2050 года. Основная цель — достичь независимости России в этой области и укрепить здоровье нации.