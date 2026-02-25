Путин поручил разработать стратегию биоэкономики для укрепления здоровья нации

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить стратегию формирования биоэкономики до 2050 года. Ее главная задача — обеспечить суверенитет России в этой сфере и укрепить здоровье нации, подчеркнул российский лидер на пленарном заседании Форума будущих технологий.

«На площадке БРИКС, других объединений, в рамках двустороннего сотрудничества мы готовы к реализации совместных научных, образовательных, инвестиционных программ в сфере биотехнологий на благо всего человечества», — процитировало президента РИА «Новости».

Путин также назвал главной задачей нацпроекта по биоэкономике обеспечение суверенитета России по ключевым направлениям отрасли. По его словам, необходимо увеличить долю биоэкономики в ВВП и нарастить финансирование проектов.

Президент отметил, что биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью и могут помочь в решении проблем изменения климата и дефицита продовольствия. Он напомнил, что экспериментальные правовые режимы уже успешно работают в беспилотной авиации, и предложил распространить этот опыт на биотехнологии.

При этом российский лидер призвал установить четкие этические границы для их использования.