Путин поручил разработать стратегию биоэкономики для укрепления здоровья нации
Путин утвердил развитие биоэкономики до 2050 года
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить стратегию формирования биоэкономики до 2050 года. Ее главная задача — обеспечить суверенитет России в этой сфере и укрепить здоровье нации, подчеркнул российский лидер на пленарном заседании Форума будущих технологий.
«На площадке БРИКС, других объединений, в рамках двустороннего сотрудничества мы готовы к реализации совместных научных, образовательных, инвестиционных программ в сфере биотехнологий на благо всего человечества», — процитировало президента РИА «Новости».
Путин также назвал главной задачей нацпроекта по биоэкономике обеспечение суверенитета России по ключевым направлениям отрасли. По его словам, необходимо увеличить долю биоэкономики в ВВП и нарастить финансирование проектов.
Президент отметил, что биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью и могут помочь в решении проблем изменения климата и дефицита продовольствия. Он напомнил, что экспериментальные правовые режимы уже успешно работают в беспилотной авиации, и предложил распространить этот опыт на биотехнологии.
При этом российский лидер призвал установить четкие этические границы для их использования.