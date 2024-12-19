Путин призвал распределять нагрузку на медиков

Местным органам власти необходимо стараться распределять нагрузку на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.

«В первичном звене здравоохранения находится главная проблема с кадрами. Вытекает вывод: прежде всего, это вопрос организации здравоохранения в регионах Российской Федерации. Распределение нагрузки — задача местных органов власти в здравоохранении», — сказал он.

Глава государства отметил, что, если посмотреть на оборачиваемость коек в стационарах, то они не полностью заполнены в течение года.

Ранее Путин назвал миграционный вопрос острым и чувствительным для России. Президент добавил, что необходимо развивать технологии, чтобы требовалось как можно меньше неквалифицированных рабочих кадров. По его словам, совместно с соседями России нужно работать над тем, чтобы в страну приезжали люди, уже знакомые с ее культурой.