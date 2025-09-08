Путин поручил увеличить срок записи к врачам через «Госуслуги»

Фото: заседание Госсовета по вопросу «О стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.» / Медиасток.рф

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность реального увеличения срока электронной записи к медицинским специалистам через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в перечне поручений на сайте Кремля .

Документом предусмотрено изучение вопросов увеличения записи на прием к врачу в электронной форме до одного месяца и более. Правительство должно внести свои предложения по развитию института врачей общей практики, чтобы таким образом первичная медпомощь стала более доступной в стране.

Ответственным за выполнение поручения президента назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Он должен представить доклад о результатах работы до 20 ноября 2026 года.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о записи к врачу через Telegram-бот. С его помощью свыше 833 тысяч пациентов медучреждений передали сведения о состоянии здоровья.