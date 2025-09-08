Жителям Подмосковья напомнили о записи к врачу через Telegram-бот

Свыше 833 тысяч пациентов подмосковных медучреждений передали сведения о состоянии здоровья через Telegram-бот Денис . С его помощью также можно записаться на прием к врачу.

Как рассказали в региональном Минздраве, записаться на прием к специалисту можно несколькими способами: на «Госуслугах», по номеру 122, а также через инфомат в поликлинике и Telegram-бот. Он также предварительно собирает анамнез и анализирует его.

«Основное удобство заключается в том, что врачу не нужно тратить время на анамнез, так как он был собран ранее и отображается в электронной медкарте, а значит, специалист может уделить больше времени непосредственно пациенту», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Сервис доступен при записи к врачам по направлениям хирургии, урологии, терапии, стоматологии и другим. Искусственный интеллект проведет опрос и соберет жалобы, после чего предложит нужного специалиста.