Путин поручил усовершенствовать процедуру записи к врачу через «Госуслуги»

Президент Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать процедуру записи на прием к врачу через «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В том числе в части, касающейся обеспечения возможности отложенной записи в случае отсутствия свободных интервалов времени для записи», — указали в сообщении.

В таких случаях глава государства поручил предусмотреть функцию автоматического предложения альтернативных вариантов маршрутизации пациентов в другие медицинские организации.

Ранее стало известно, что Путин поручил внедрить ИИ в медицинскую практику. Ответственными президент назначил премьера Михаила Мишустина и губернаторов.