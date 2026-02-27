Путин поручил разрешить продажу лекарств через «Почту России»

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2026 года подготовить изменения в законодательство, позволяющие продавать лекарства через отделения «Почты России». Его распоряжение опубликовала пресс-служба Кремля.

В середине февраля в Минздраве сообщали, что ожидают подписания постановления, которое даст почтовому оператору право торговать ограниченным перечнем препаратов. Необходимость таких изменений связана с обеспечением доступности лекарств в населенных пунктах, где нет аптек и медучреждений.

«Мобильные аптеки появятся там, где нет стационарных пунктов. Также планируется привлечение „Почты России“ в регионах с дефицитом офлайн-точек», — процитировал «Интерфакс» замминистра здравоохранения Сергея Глаголева.

В ведомстве уточнили, что отпускать лекарства в пунктах выдачи маркетплейсов не планируют.

Накануне президент утвердил перечень поручений по итогам прямой линии.