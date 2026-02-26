Путин утвердил поручения по итогам прямой линии

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии и пресс-конференции, прошедших 19 декабря 2025 года. Среди ключевых решений — расширение семейной ипотеки на вторичное жилье и рассмотрение вопроса об увеличении выплат по уходу за ребенком до трех лет.

Правительству поручили разрешить многодетным семьям покупать жилье на вторичном рынке в домах старше 20 лет в регионах с низким объемом строительства. Также кабмин должен рассмотреть возможность увеличения продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет.

Путин поручил усилить контроль за ценами на жизненно важные лекарства и обеспечить их бесперебойные поставки для льготников. Кроме того, предстоит ускорить передачу автодорог регионам, усилить контроль за сроками ввода жилья застройщиками и подготовить предложения по поддержке работающих родителей.

Отдельные пункты касаются помощи жителям приграничных территорий, пострадавших от обстрелов, выплат семьям погибших бойцов СВО, поддержки фильмов об участниках спецоперации и ремонта дороги в Коми.

Прямая линия с президентом прошла в декабре 2025 года. Там Путин ответил на более 80 вопросов граждан.