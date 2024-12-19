Путин пообещал обсудить с правительством ситуацию с перебоями препаратов

Президент России Владимир Путин заверил, что обсудит с правительством ситуацию с проблемами поставок фармацевтических препаратов. Он заявил об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе.

Причиной нехватки лекарств стали сбои и недоработки в деятельности соответствующих ведомств, прокомментировал глава государства ситуацию с препаратами в стране.

«Деньги в целом на все эти препараты выделяются в полном объеме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений», — подчеркнул Путин.

В России производятся сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями, и это направление хорошо развивается в Санкт-Петербурге, рассказал глава государства.

Также он отметил, что сбоев с физраствором в стране больше не будет. Проблемы возникали из-за упаковки — Минздрав и Минпромторг не приняли вовремя решение по ценам на нее, объяснил российский лидер.

Ранее он призвал региональные органы власти четко распределять нагрузку на медиков, чтобы решить проблемы с нехваткой кадров. По его словам, многие койки в стационарах не заполняются в течение года.