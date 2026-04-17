Путин отметил приоритетную медицинскую помощь участникам СВО

За прошедший год удалось выстроить систему комплексной приоритетной медицинской и психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветственном слове к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.

«Хочу искренне поблагодарить представителей отечественного медицинского сообщества за самоотверженный труд и верность своему призванию», — добавил глава государства.

Он отметил, что ученые, врачи и средний персонал работают слаженно и профессионально, и пожелал им успехов в работе.

Накануне Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым поручил ему продолжать привлечение ветеранов СВО к работе в органах власти.