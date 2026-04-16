Путин поручил главе КЧР привлекать ветеранов СВО в органы власти

Президент России Владимир Путин поручил главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову продолжить работу по привлечению ветеранов специальной военной операции к работе в органах власти. Такое поручение прозвучало на встрече в Кремле , где обсуждались меры поддержки участников СВО и их семей.

Темрезов отметил, что в республике уже есть примеры, когда ветераны занимают должности в исполнительной, законодательной и муниципальной власти. Они показывают хорошие профессиональные качества и проходят подготовку, в том числе в рамках программы «Школа героев».

«Вы продолжайте эту работу, пожалуйста», — сказал президент.

Он обратил внимание, что заместитель председателя правительства тоже участник СВО.

Отдельно на встрече обсудили развитие медицинской помощи. В частности, речь шла о новом реабилитационном центре и центре экзопротезирования, где применяются современные технологии 3D-моделирования для подбора протезов.

Ранее подмосковных бойцов СВО пригласили на конгресс о развитии сельских территорий.