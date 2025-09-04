Пульмонолог Карабиненко назвал постоянный кашель предупреждением потенциальных заболеваний

Курильщики часто сталкиваются с постоянным кашлем, который служит предупреждением о потенциальных серьезных заболеваниях. Врач-пульмонолог Александр Карабиненко подчеркнул важность внимания к этому симптому. Об этом написал РБК.
Специалист отметил, что среди распространенных заболеваний у курильщиков — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Он рекомендовал регулярно проходить диагностику, написал KP.RU.
«Надо курильщикам делать флюорографические исследования, чтобы исключить ранние признаки опухолевого поражения. Если кашель длительный и сопровождается кровохарканьем или удушьем, требуется детальное обследование», — пояснил Карабиненко.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте