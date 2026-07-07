Пульмонолог Гребецкий указал на отсутствие разницы между постоянным и периодическим курением

Пульмонолог Илья Гребецкий дал комментарий о влиянии на здоровье даже минимального употребления табака. Об этом сообщила «ТСН24» .

Врач подчеркнул, что курение даже одной сигареты в день может иметь негативные последствия для организма.

«Разницы между постоянным курением и курением изредка нет. Табачный дым все равно будет воздействовать на органы человека», — предупредил медик.

По словам специалиста, регулярное употребление табака, даже в небольших количествах, повышает риск развития серьезных заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы. Он рекомендовал полностью отказаться от курения для поддержания здоровья.