Психотерапевт Кульгавчук объяснил, что грустная музыка запускает выработку пролактина и окситоцина
Психотерапевт Евгений Кульгавчук объяснил в беседе с RT, как музыка воздействует на организм человека.
По словам специалиста, прослушивание любимых мелодий вызывает выброс дофамина — гормона предвкушения и удовольствия.
«Грустная музыка, как ни парадоксально, запускает выработку пролактина и окситоцина — мы получаем „безопасную печаль“, чувство утешения», — отметил врач.
Ритмичные композиции активизируют моторные зоны коры головного мозга, вызывая желание двигаться. Медленные треки с темпом 60–80 ударов в минуту синхронизируют сердечный ритм и дыхание, способствуя релаксации.