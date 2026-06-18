Психотерапевт Евстигнеев предупредил о повышенных рисках депрессии при работе из дома

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев рассказал в беседе с «Москвой 24» , что удаленная работа может привести к тревожным и депрессивным расстройствам из-за социальной изоляции.

По словам врача, длительная изоляция и стирание границ между домом и работой могут создать условия для развития тревожных и депрессивных расстройств. Когда одна и та же комната служит спальней, кабинетом и столовой, мозг теряет пространственные маркеры переключения режимов, что может привести к истощению запасов серотонина и дофамина.

Чтобы предотвратить негативные последствия, важно обращать внимание на сигналы организма. Первым тревожным знаком является деградация переходов, например если человек работает в той же одежде, в которой спал.