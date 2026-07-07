Психотерапевт Бабаева посоветовала измерять давление после пяти минут покоя

Резкое повышение артериального давления может быть реакцией на стресс, употребление кофе, недостаток сна или физические нагрузки. Однако в некоторых случаях это может потребовать обращения к врачу, сообщила кандидат психологических наук, психофизиолог и психотерапевт Надежда Бабаева в беседе со «Свободной прессой» .

По ее словам, давление следует измерять после пяти минут покоя, сидя, а затем повторить измерение через одну-две минуты.

«Давление около 180/120 и выше, особенно вместе с болью в груди, одышкой, нарушением речи или зрения, слабостью или онемением конечности, сильной головной болью — повод для немедленного вызова скорой помощи», — отметила эксперт.

Если дома показатели регулярно достигают 135/85 мм рт. ст. и выше, необходимо плановое обследование, предупредила медик.