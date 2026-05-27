Психолог Сулим отметила, что кошки способны оказывать целебное действие на пожилого человека

Общение с котом приносит значительную пользу пожилым людям. Психолог, кандидат социологических наук Анна Павличук и психолог, кандидат социологических наук, юнгианский аналитик Софья Сулим рассказали URA.RU , какие положительные эффекты оказывает присутствие кота в доме на физическое и эмоциональное состояние пенсионеров.

С возрастом многие сталкиваются с одиночеством и тревогой. Кот помогает справиться с этими чувствами, возвращая человека к жизни. Забота о питомце формирует ежедневный ритуал, который поддерживает психику и помогает чувствовать свою значимость.

Уход за котом не требует больших физических усилий, что делает его подходящим питомцем для пожилых людей. Это дает возможность ощущать себя ответственным за живое существо и поддерживать себя в форме.

Когда человек гладит кота, его нервная система успокаивается. Снижается уровень напряжения, появляется больше тепла и мягкости внутри. Коты чувствуют состояние хозяина и часто ложатся рядом именно тогда, когда ему грустно или одиноко.

Психолог Сулим отметила, что кошки способны издавать мурлыканье на диапазоне, оказывающем целебное действие на пожилого человека. Это позволяет им стать своеобразным антидепрессантом и спасением от одиночества.

Институт HABRI провел онлайн-опрос, результаты которого показали, что общение с животными улучшает психическое состояние 74% опрошенных. Специалисты Центра медицины сна клиники Мэйо Аризоны выяснили, что более половины владельцев домашних животных разрешают им спать в спальне, а 41% утверждают, что питомцы помогают им уснуть.