Психолог Сулим объяснила, почему некоторые чувствуют разбитость после отпуска

Иногда после летнего отпуска человек может чувствовать разбитость и апатию, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Почему так происходит, 360.ru рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

Отдых не даст восстановления, если человек психологически не будет отключаться от своей реальности.

«Можно быть в отпуске, но продолжать думать о проблемах, решать внутренние конфликты и не быть способным сосредоточиться на моменте „здесь и сейчас“. Отдых — это возможность изолироваться, отключиться от повседневных сложностей. Это можно сделать, если у человека нет серьезных внутренних переживаний, конфликтов и страхов», — отметила эксперт.

Чтобы наладить свою продуктивность осенью, Сулим посоветовала ежедневно и обязательно выделять время на отдых, наладить отношения с окружением, а также разобраться во внутреннем напряжении и тревогах с психологом.

Как мягко войти в рабочий режим после лета осенью, когда световой день сокращается, и как отличить обычную лень от профессионального выгорания, читайте в материале 360.ru.