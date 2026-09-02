Сегодня 06:01 Разбитость и апатия после отпуска — это нормально. Как мягко войти в рабочий режим осенью Психолог Сулим: световой день влияет на биохимию мозга и продуктивность осенью Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Отпуск закончился, лето — тоже, а сил будто стало еще меньше? Разбитость, апатия и нежелание возвращаться к рабочим задачам знакомы многим. Психологи говорят: это нормально, но только если состояние длится не дольше пары недель. Как отличить обычную постотпускную лень от настоящего выгорания, почему осенью падает продуктивность и как мягко войти в рабочий ритм после лета без насилия над собой — в материале 360.ru.

Разбитость и апатия после отпуска — это нормально? Отдых не даст восстановления, если человек психологически не будет отключаться от своей реальности, рассказала 360.ru кандидат психологических наук Софья Сулим. «Можно быть в отпуске, но продолжать думать о проблемах, решать внутренние конфликты и не пытаться сосредоточиться на моменте „здесь и сейчас“. Отдых — это возможность изолироваться, отключиться от повседневных сложностей. Это можно сделать, если у человека нет серьезных внутренних переживаний, конфликтов и страхов», — отметила эксперт. Если они есть, то как бы человек ни старался, ему не удастся переключиться и полностью расслабиться. Если после отпуска сотрудник чувствует разбитость и апатию, то это говорит о том, что человек не включился в отдых. Причина может быть во внутреннем конфликте и в нерешенных с собой вопросах.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Как отличить постотпускную лень от настоящего выгорания Очень часто после отдыха у человека не возникает желания приниматься за работу с новой силой, а скорее, наоборот, уйти в себя и полениться. Психолог отметила, что такое действительно может быть, однако это не говорит о том, что человек какой-то не такой. «Лень — это индикатор отсутствия ресурса, сил, понимания, что делать. Это лишь означает, что человеку нужно остановиться и подумать. Это, как правило, кратковременная лень», — объяснила Сулим. Если речь идет о профессиональном выгорании, то человек будет лениться не только относительно работы, но ему будет просто тяжело жить свою обычную жизнь за ее пределами. Это может сопровождаться бессонницей, сложными подъемами по утрам, разбитостью. Привычные дела, которые раньше выходили легко, станут неинтересными и будут в тягость. Такие люди не находят силы на жизнь, которая ранее им нравилась. «Радость пропадает, потому что истощились эмоциональные и физические ресурсы. Как правило, такое состояние длится от месяца до трех. Если оно продолжается более года, то для восстановления понадобится помощь врача», — отметила психолог.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Почему после отпуска возвращение к работе может вызывать тревогу и даже страх? После обычного отпуска возвращение на работу вызывает тревогу, потому что человек понимает, что ему придется столкнуться с задачами, в которых будет большое напряжение, и он уже знает об этом, отметила психолог. «Возникает адаптационная тревога, которая заставляет мобилизоваться. Увы, это бич нашего времени. Чтобы от этого избавиться, следует не брать на себя слишком много и оставлять время на отдых в течение дня, вечером и в течение недели, чтобы можно было выдохнуть», — объяснила Сулим. Каждый день должно оставаться хотя бы немного времени не просто на расслабление, а на удовольствие и на то, что его доставляет. Как осень влияет на продуктивность Осенью световой день становится короче, а солнца — меньше, и настроение автоматически падает. Это влияет в том числе на продуктивность. «Световой день напрямую влияет на биохимию мозга и, соответственно, всего человека, потому что наши гормональные процессы полностью зависимы от Солнца. Поэтому настроение осенью падает. Но начало этого сезона — это хороший период для тех, кто хорошо отдохнул летом или смог переключиться», — отметила психолог.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Осень для таких людей становится отличным временем для новых занятий, когда можно начинать с небольших задач и постепенно включаться в продуктивный режим. Однако часто бывает и так, что сил и энергии осенью не так много, чтобы сохранять или разгонять свою продуктивность. Если такое произошло, Сулим посоветовала серьезно пересмотреть свой график и включить в него периоды отдыха. Но самое главное — и это банальный совет — разобраться в себе и решить внутренние вопросы. «Если тревога и страх не уходят, справляться с нагрузкой и уменьшением количества солнца осенью станет все сложнее и сложнее. Решать внутренние вопросы можно в паре с психологом», — объяснила Сулим. Продуктивность зависит от того, насколько внутри спокойно, насколько хорошо простроен режим труда и отдыха и насколько человек включен в социум, потому что когда есть близкие, друзья и коллеги, с которыми можно разделить свои тревоги и поддерживать теплое общение, справляться с трудностями становится проще.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com