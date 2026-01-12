Психолог Шпагина порекомендовала нормализовать биологические ритмы после праздников

Многие люди после новогодних праздников сталкиваются с чувством апатии и уныния. Это состояние объясняется резким переходом от праздничной атмосферы к повседневным будням. Кандидат психологических наук и доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина поделилась с RT советами, как справиться с посленовогодней хандрой.

Она подчеркнула, что «организм и психика прошли через серию сильных стимулов: яркие эмоции, нарушение режима дня, пищевые излишества». Все это приводит к временному спаду энергии и мотивации.

Шпагина рекомендовала нормализовать биологические ритмы: «Постарайтесь в течение нескольких дней возвращаться к привычному графику сна и питания». Также она предложила отказаться от масштабных планов в пользу небольших и приятных дел на ближайшую неделю. Это поможет создать «точки ожидания» и разнообразить будни.

Важно не забывать и о социально-эмоциональном аспекте: «Короткий звонок близкому человеку или совместная прогулка могут стать эмоциональным мостиком».

Наконец, психолог посоветовала не предъявлять завышенных требований к себе в первую неделю после праздников. «Не стоит с первого рабочего дня бросаться в авральный режим», — заключила она.