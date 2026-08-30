Психолог рассказал, как справиться с «синдромом 1 сентября»

Прощание с летом вызывает у многих людей не только сожаление, но и апатию, тревожность и потерю привычной продуктивности. Психолог Екатерина Кольцова рассказала 360.ru, как пережить «синдром 1 сентября» и мягко войти в осенний ритм.

Специалист объяснила, что подобного термина в научной психологии нет. Так обычно описывают грусть из-за окончания лета, несбывшихся планов и возвращения к рабочему ритму. Состояние может усиливаться из-за роста нагрузки, семейных забот и нарушенного режима сна.

«Последние дни августа — это как последний день отпуска или вечер воскресенья. То есть вроде ты еще в отпуске, отдыхаешь, но мыслями уже на работе, и все не радость, потому что все заканчивается. Нашей психике очень тяжело переживать любую утрату. Окончание лета — это тоже некая утрата, с которой придется смириться», — сказала психолог.

Кольцова посоветовала сначала признать свою грусть и дать себе время пережить окончание теплого сезона. При этом важно напоминать, что завершилось только лето, а не вся жизнь: впереди будут еще планы, праздники и теплые дни.

Снизить тревогу помогает восстановление режима сна и питания. Психолог рекомендовала возвращаться к делам постепенно, не перегружать себя сложными задачами и создать ежедневные ритуалы — например, вечернее чаепитие или утренние занятия под любимую музыку.

«Мы должны создать внутри себя и вокруг себя атмосферу, которая нас будет поддерживать, — и ожидать время, когда можно выдохнуть», — резюмировала Кольцова.

Какие еще шаги помогут вернуть энергию и найти радость в осенних днях — читайте в материале 360.ru.