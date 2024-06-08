Психолог рассказал, как заснуть после ночного пробуждения

После пробуждения среди ночи бывает сложно уснуть. Психолог Анастасия Кардиакос рассказала «Радио 1» о техниках, которые помогут снова настроиться на сон.

В качестве первой методики эксперт посоветовала замедление дыхания: вдох на четыре счета, задержка дыхания на семь и выдох на восемь. Эта техника поможет успокоиться.

Вторая методика — мышечная релаксация. Для этого нужно лечь на кровать и на выдохе последовательно расслаблять разные мышцы.

«Есть еще метод фонарика. Мы фонариком просвечиваем аккуратненько себя изнутри. Таким теплым фонариком, который помогает расслабиться. И последовательно расслабляем мышцы. Это расслабление со вниманием обязательно происходит на выдохе», — добавила эксперт.

Еще одна техника — приятное убаюкивание. Ее суть в том, чтобы погрузиться в приятные мысли и фантазии. Например, представлять, как ходите босиком по теплому песку или плаваете в море. Другой способ — считать от 100 до одного, со вдохом и выдохом на каждом счете.

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