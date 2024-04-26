Сомнолог Кудинов назвал тревожность главной причиной бессонницы | 360°

26 апреля 2024, 13:16
Сомнолог Кудинов назвал тревожность главной причиной бессонницы
Повышенная тревожность считается одной из главных причин появления бессонницы. Об этом рассказал врач-сомнолог, член российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Ридусом».
По словам специалиста, тревожное состояние может быть ситуационным и проходить за день-два. В таких случаях помочь может обыкновенный мелатонин, который продается в аптеках без рецепта. Препарат вызовет первичную сонливость, позволяя тем самым заснуть.
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Также причиной бессонницы нередко становятся нарушения режима. Исключить проблемы со сном поможет четкий распорядок дня, отметил Кудинов.
Врачи
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