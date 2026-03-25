Психолог рассказал, как распознать СДВГ у взрослых

То, что многие привыкли списывать на лень, рассеянность или неспособность собраться, на самом деле может быть проявлением СДВГ у взрослого человека. Об этом рассказал клинический психолог Максим Ермолаев в интервью «Газете.Ru» .

По его словам, речь идет не о модном ярлыке и не об особенностях человека, а о состоянии, которое требует профессиональной оценки.

«Клинический СДВГ — это не просто черта характера, а диагноз, который ставится при строгом соблюдении критериев DSM-5», — сказал Ермолаев.

Одним из ключевых признаков СДВГ специалист назвал раннее начало симптомов. Первые проявления синдрома обычно уходят корнями в детство, а не возникают внезапно уже во взрослом возрасте. Не менее важно и то, что такие особенности сохраняются постоянно: они не появляются время от времени и не зависят от усталости, стресса или перегрузки.

Другой важный критерий — масштаб проблемы. При СДВГ трудности затрагивают сразу несколько сфер жизни. Они проявляются не только в работе или учебе, но и дома, в отношениях с близкими, в бытовых делах, финансовых вопросах и повседневной организации жизни.

Отдельно Ермолаев обратил внимание на нарушение исполнительных функций. Речь идет о ситуациях, когда человеку действительно сложно планировать свои действия, выстраивать последовательность задач, организовывать день и контролировать время. Именно это, по словам специалиста, отличает расстройство от привычки откладывать дела.

Психолог подчеркнул, что самодиагностика в таких случаях ненадежна, а постановкой диагноза занимаются психиатр или клинический психолог.

СДВГ и в целом проблемы с концентрацией в современном мире обсуждают все чаще — на фоне постоянного информационного шума, коротких форматов и привычки потреблять контент урывками людям становится все труднее надолго удерживать внимание. Речь уже идет не просто о снижении концентрации внимания, а о ее постепенной дистрофии. На это ранее обращала внимание психолог Светлана Колобова.