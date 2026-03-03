Психолог Колобова рассказала, что чтение становится трудным для современных людей из-за атрофии концентрации

Психолог Светлана Колобова в беседе с Pravda.Ru рассказала, что многим людям все сложнее читать длинные тексты и удерживать внимание. По ее словам, проблема заключается не просто в потере концентрации, а в ее атрофии.

Эксперт отметила, что все больше взрослых обращаются к ней с жалобами, схожими с симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Хотя это не всегда указывает на наличие расстройства, массовое снижение способности долго удерживать внимание — очевидный факт, написал сайт vse42.ru.

Изменился и формат потребления информации. Мозг адаптировался к быстрому потоку стимулов и теперь не справляется с неторопливым повествованием. Светлана Колобова предложила провести эксперимент: открыть вечером объемную книгу и попробовать почитать. В большинстве случаев, по ее словам, это вызовет буквально телесную боль.

Особенно сильно это заметно у подростков. Медленный сюжет, обилие описаний и диалоги без активного действия становятся для них почти непосильным испытанием. При этом, как подчеркивает специалист, дело не в капризах — люди действительно не могут по-другому. И это касается не только подростков, но и взрослых.

На работе взрослым приходится удерживать внимание из-за требований работодателей, что часто приводит к переработкам и дополнительному давлению на психику.