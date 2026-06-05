Психиатр Алексеева подчеркнула, что раннее пробуждение может быть одним из симптомов депрессии

Психиатр Марина Алексеева сообщила NEWS.ru , что раннее пробуждение может быть одним из симптомов депрессии.

Медик подчеркнула: депрессия проявляется не только в эмоциональном состоянии, но и влияет на физическое здоровье человека.

«Депрессия не всегда проявляется лишь в тоске и грусти. Такое состояние способно отражаться и на теле. У одних людей появляются бессонница и ранние пробуждения, а другие постоянно хотят спать. Также могут кардинально поменяться аппетит, вес, либидо и способность концентрироваться», — процитировал телеканал «Саратов 24» Алексееву.

При депрессии человек перестает получать удовольствие от общения, хобби, еды и спорта. Он продолжает выполнять повседневные дела механически, без эмоциональной вовлеченности. Жизнь для него становится серой и безрадостной.

Эффективное лечение депрессии требует индивидуального подхода. Кому-то помогает психотерапия, кому-то — медикаментозное лечение, а кому-то достаточно наладить сон и вылечить сопутствующие заболевания.