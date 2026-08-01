Психолог раскрыл, почему человек хочет побыть в тишине

Психолог Каталина: человек нуждается в тишине при перегрузке нервной системы

Современные люди все чаще стали жаловаться на усталость от разговоров и уведомлений, требуя оставить их в покое. Дело в том, что нормой жизни стала информационная перегрузка, рассказала «Газете.Ru» бизнес-психолог, экономист, кандидат экономических наук Екатерина Каталина.

«Мы перегружены информацией на работе — в основном труд сейчас умственный и однообразный», — сказала она.

Человеческий мозг к концу дня просто отказывается обрабатывать новую информацию. Ситуацию усугубляют соцсети, создающие иллюзию общения. Человек не успевает анализировать все сообщения и комментарии.

Добавим к этому городскую среду, включая разговоры людей и шум транспорта. Да и дома люди редко проводят время без телефонов.

Когда появляется желание побыть одному и помолчать, значит нервная система перегружена и не успевает восстанавливаться. Если проигнорировать этот сигнал, переутомление может перерасти в апатию, эмоциональное выгорание или тревожное расстройство.

Ранее психологи посоветовали для восстановления сил сменить деятельность и четко разделять время на работу и отдых.