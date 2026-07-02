Психологи отметили, что смена деятельности помогает качественно восстановить силы

Чтобы эффективно восстановить свои силы, важно не только прекратить заниматься делами, но и научиться правильно переключаться, снижать уровень стресса и напряжения. Психологи предложили несколько простых способов, которые могут помочь в этом, сообщил сайт Peterburg2 .

Первый совет — четко разделять время на работу и отдых. Если продолжать проверять рабочую почту или думать о делах во время отдыха, мозг не сможет полностью отключиться от нагрузки и останется в стрессовом состоянии.

Второй важный принцип — смена деятельности. Вместо полного бездействия психологи рекомендуют заниматься чем-то другим: гулять, заниматься творчеством, спортом или хобби. Это поможет быстрее восстановить силы.

Также специалисты советуют снижать информационную нагрузку. Переизбыток новостей, социальных сетей и уведомлений может перегружать нервную систему. Поэтому даже небольшой цифровой детокс в течение нескольких часов в день может иметь заметный эффект.

Не стоит забывать и о физическом здоровье. Сон, правильное питание и легкая физическая активность напрямую влияют на уровень энергии и эмоциональное состояние.

Кроме того, важен качественный «эмоциональный отдых». Время, проведенное в одиночестве, спокойное общение с близкими или просто тишина могут помочь снизить внутреннее напряжение и стабилизировать настроение.