Психолог Павлова отметила, что освоение новых навыков после 40 лет благоприятно влияет на работу мозга

Психолог Ирина Павлова в беседе с aif.ru заявила, что после сорока лет важно не отказываться от личных целей и развития. Она считает, что приобретение нового опыта полезно для работы мозга и психического здоровья.

Специалист подчеркнула, что представление о том, будто к пятидесяти годам мозг теряет способность к развитию, ошибочно. Мозг способен создавать новые связи в течение жизни благодаря нейрогенезу и нейропластичности.

«Нейрогенез — процесс образования новых нейронов — происходит в течение всей нашей жизни. В гиппокампе, ключевой зоне памяти и обучения, новые клетки рождаются и в 20, и в 40, и в 70 лет», — привел слова Павловой RT.

Психолог рекомендует выбирать занятия, которые отличаются от привычной деятельности: людям умственного труда — танцы, пение или игру на музыкальном инструменте, а тем, кто работал руками, — иностранный язык или шахматы.