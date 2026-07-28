Психолог объяснил, почему мужчины рядом с мудрыми женщинами чаще живут дольше

Эксперты ВОЗ уверены, что наличие умной женщины рядом сокращает шансы мужчины скоропостижно умереть на 46%. Все дело в том, что такие представительницы прекрасного пола создают здоровую атмосферу в доме и мягко подталкивают своего партнера к ведению здорового образа жизни. Как это сделать, 360.ru рассказал доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин.

«Образованная супруга умеет правильно подойти к вопросу здоровья, знает, как мотивировать партнера на здоровый образ жизни. Она обращает внимание как на физическое, так и на психологическое состояние мужчины», — рассказал специалист 360.ru.

По словам психолога, в таких отношениях важную роль играет не контроль, а поддержка. «Рекомендация — всегда показывать своим примером. Когда женщина хорошо себя чувствует, то мужчину интересует, как она этого достигла», — объяснил эксперт.

Подробнее о влиянии интеллекта женщин на здоровье мужчин читайте в материале 360.ru.