Сегодня 15:57 Умные женщины продлевают жизнь мужчин. Как мудрые жены спасают своих супругов от смерти Психолог Сухинин рассказал о влиянии образованной супруги на здоровье мужчины Фото: IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish / www.globallookpress.com Здоровье

Статистика

Женщины

Мужчины

Брак

Психология

Умная жена снижает риск смерти мужа на 46%, считают эксперты ВОЗ. Интеллект женщины помогает ей не только отслеживать репродуктивное здоровье обоих партнеров в паре, но и поддерживать нормальное физическое состояние мужчины. Насколько на самом деле женский ум способен спасти мужчину от скоропостижной смерти, выбирают ли представители сильного пола таких партнерш и как сподвигнуть своего любимого на ведение здорового образа жизни, выяснил 360.ru.

«Мудрая женщина рядом — защита от смерти» «Если у мужчины умная и образованная жена, то у него на 46% ниже вероятность скоропостижной смерти. Потому что жена отслеживает не только свое и его репродуктивное здоровье, но и его соматическое здоровье. И это международная статистика. То есть наличие брака и мудрой женщины рядом — это защита от смерти», — рассказала акушер-гинеколог и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева радиостанции «Говорит Москва». Образованность и интеллект на самом деле влияют не только на физическое здоровье мужчины, но и на его ментальное состояние, согласился со спикером доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин. «По большому счету, образованная супруга орудует не только научными данными. Она умеет правильно подойти к вопросу здоровья, знает, как замотивировать супруга на ЗОЖ. Представительницы прекрасной половины человечества смотрят на разные показатели: и на ментальное состояние своего супруга, и на его физическое здоровье», — указал в беседе с 360.ru эксперт. К слову, первое, что улучшается в паре при таком подходе, это как раз ментальное здоровье, а за ним подтягивается и физическое.

Фото: Thomas Trutschel/Thomas Trutschel/photothek.de / www.globallookpress.com

Каких мужчин выбирают мудрые женщины Психолог уверен: в этом вопросе нет единой формулы. Иногда женщины пытаются кого-то «спасти» и в качестве объекта выбирают условно пассивного партнера. Например, они выходят замуж за полноватого мужчину, и в браке помогают ему сбросить лишний вес, считая съеденные калории. «Тем самым они помогают мужчинам выйти из застаревших ситуаций физического здоровья, а после избранник такой мудрой женщины подтягивается за ней и ментально вырастает», — отметил Сухинин. Второй тип умных жен сознательно ищет человека со схожими взглядами, который станет их единомышленником. Их не нужно мотивировать на ведение здорового образа жизни: они сами будут понимать, что это необходимо. «Такая семья будет вместе идти по жизни, поддерживать друг друга и развиваться ментально», — подчеркнул эксперт по психосоматике.

Фото: Jay Hirano/AFLO / www.globallookpress.com

Мужчины выбирают умных женщин? А кого в таком случае выбирают представители сильного пола? Сухинин объяснил, что зачастую именно мужчины выбирают будущих партнерш. «Кто-то выбирает, а кто-то хочет просто подавлять. Иногда возлюбленный предпочитает тех девушек, которые его будут хвалить. Но существует и определенный процент мужчин, которые сознательно выбирают действительно умных женщин, чтобы вместе расти», — объяснил психолог. Обычно таких мужей не ущемляет то, что их женщины умнее. Скорее, наоборот, для них это повод расти. Если же мужчине это не нужно, то в доме будет царить хаос, а между супругами, скорее всего, рано или поздно начнется некая война.

Фото: Alexander Legky / www.globallookpress.com

Муж и жена — одна сатана Многие народные мудрости гласят, что супруги часто одного поля ягоды. Зачастую такие поговорки воспринимаются негативно, но можно попробовать смотреть на такие выражения с точки зрения психологии. Это может быть: эмоциональное заражение и синхронизация, благодаря чему партнеры «настраиваются» друг на друга;

формирование общей системы ценностей и целей;

социальное отражение — мы познаем себя через реакцию близких, в том числе через своего партнера. Это становится проблемой, когда один партнер начинает подавлять другого или когда женщина «растворяется» в муже и теряет свои интересы. Это уже созависимость, а не здоровый союз. Кроме того, есть и другого рода перекос: когда девушка берет на себя ответственность за здоровье супруга, она часто забывает о своем собственном. Такие женщины начинают редко обращаться за медицинской помощью, их отношение к своему здоровью становится «инструментальным»: они заботятся о себе только в интересах детей или семьи.

Фото: Alexander Legky/ / www.globallookpress.com

Как сподвигнуть мужчину следить за здоровьем — советы психолога Показать своим примером Когда женщина здорова, всегда хорошо себя чувствует, ее не волнуют вопросы здоровья, мужчина рано или поздно задастся вопросом: как? В конце концов он придет к ведению здорового образа жизни, подтягиваясь за партнершей. Это начнет работать как зеркало. Следить за ментальным здоровьем в паре Если женщина правильно работает со своими мыслями, не «насилует» мужчину медитациями, а просто соблюдает психологическую гигиену, то есть не агрессирует, не допускает негативных состояний, то мужчина поймет, что быть в спокойствии гораздо лучше, чем кататься на эмоциональных качелях. Всегда быть на стороне супруга Даже если мужчина не понимает важности ведения здорового образа жизни, ему не нужно перечить. Фраза «Ты не прав, ты не умеешь» подавляет партнера, и он будет занят лишь тем, чтобы противостоять супруге. Тем самым избранник будет еще дальше от здоровой жизни. «Если женщина найдет правильный подход и одобрит какие-то его шаги в этом направлении, то от этого будет больше пользы. В конце концов мужчина начнет спрашивать: „А что у тебя есть? Как я могу развиваться?“», — пояснил психолог. В этом случае муж начнет прислушиваться к мнению жены все чаще и чаще, а иногда ставить ее мнение выше своего.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com