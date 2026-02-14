Психолог объяснил, как на мужчин влияет кризис среднего возраста

Кризис среднего возраста у мужчин часто приводит к потере смысла жизни и страху старости. Из-за этого они могут уделять больше внимания внешности. Об этом психолог Юрий Кудрявцев рассказал «Известиям» .

Оказываясь в середине своей жизни, мужчины нередко пытаются компенсировать внутренние переживания через изменения во внешнем облике, в том числе с помощью операций или ухода за собой. Психолог напомнил, что внешний результат не решает главную проблему и что гораздо важнее работать над собой и своими интересами.

«Мужчины стараются с помощью пластических операций или внешнего вида компенсировать свои страдания и переживания. Однако надо понимать, что внешнее не заменит внутреннего. Надо принимать себя таким, какой ты есть, работать над собой, развиваться, насыщать свою жизнь различными интересами, ценить не только себя, но и окружающих», — сказал Кудрявцев.

Он добавил, что аккуратность и ухоженность всегда останутся важными, но ключевые качества мужчины — надежность и морально-эмоциональная устойчивость. Рядом с таким человеком партнерше должно быть спокойно.

«Помимо того, что мужчина должен быть чистым, ухаживать за волосами и бородой, приятно пахнуть, ему следует заниматься своим внутренним миром, повышать самооценку, учиться быть приятным в общении», — подчеркнул психолог.

При этом повышенное внимание к внешности считают абсолютно нормальным для людей творческих профессий, поскольку внешний образ у них является частью работы.

Ранее специалисты связали проявления кризиса среднего возраста с осознанием смертности. Другими причинами могут стать физические изменения: скованность движений, лишний вес, седина.