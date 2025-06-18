Психолог Бессонов связал кризис среднего возраста с осознанием смертности

Психолог Сергей Бессонов поделился информацией о кризисе среднего возраста. Этот период может наступить неожиданно, но он имеет вполне объяснимые и болезненные предпосылки, отметил эксперт в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, зачастую переоценка жизни начинается с экзистенциального шока. Речь идет об осознании собственной смертности.

«Знаете, я замечаю, как многих мужчин буквально переворачивает первый серьезный разговор с урологом или кардиологом. Смерть родителя также может стать спусковым крючком — ты вдруг понимаешь, что следующий в очереди — ты», — добавил психолог.

Как пояснил эксперт, кризис может появиться из-за физических изменений: скованности движений, лишнего веса, седины. Не приносят радости и карьерные достижения: в 45–50 лет многие осознают, что дальше двигаться сложно, а на руководящие позиции приходят молодые и амбициозные.