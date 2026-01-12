Психолог назвал три неожиданные причины, по которым мужчины теряют интерес к сексу

Сексолог Михайлова: конфликт «Мадонна — блудница» может отбить желание у мужчин

Скука, скрытый конфликт и чрезмерная забота партнерши могут внезапно лишить мужчину сексуального желания. Об этом рассказала психолог-сексолог Алина Михайлова в разговоре с изданием Lenta.ru .

Первой причиной она назвала привычку мозга к постоянной стимуляции из соцсетей и шопинга. Из-за этого интим без минимального разнообразия быстро теряет новизну и вызывает скуку.

«Если же в интиме нет хотя бы минимального разнообразия, то эротическое напряжение падает», — объяснила специалистка.

Вторая причина кроется в скрытом конфликте «Мадонна — блудница». По словам Михайловой, иногда после рождения детей жена начинает восприниматься только как мать.

Также желание пропадает, если женщина занимает неправильную ролевую позицию и начинает чрезмерно опекать партнера. Михайлова отметила, что такая «материнская» забота невольно лишает мужчину страсти.

Другими факторами психолог назвала постоянную критику со стороны партнерши и накопленные обиды. Эти причины также серьезно снижают сексуальное влечение.

