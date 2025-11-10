Парам рассказали, как правильно практиковать взаимную мастурбацию

Взаимная мастурбация может стать для пары полезным опытом, который укрепит отношения. Об этом изданию Metropoles заявила сексолог Алессандра Араужо.

Она посоветовала партнерам, которые хотят попробовать эту сексуальную практику, уточнить друг у друга, какие именно места лучше стимулировать. Сексолог предложила начинать с поцелуев, нежных и непрямых прикосновений в области интимных зон, а затем переходить к более интенсивным. По ее словам, одинаковых движений лучше избегать.

«Чередуйте прикосновения, круговые движения, легкое надавливание и массаж», — добавила Араужо.

Она призвала уделить больше вниманию прелюдии и уточнила, что прикосновение к гениталиям должно быть завершением процесса возбуждения, а не началом. Также сексолог отметила, что для взаимной мастурбации лучше использовать смазку на водной основе.

