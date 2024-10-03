Психолог Мошняцкая: эфирные масла лаванды и бергамота помогут справиться с осенней хандрой

Недостаток солнечного света в осенний период провоцирует появление сезонной хандры. Как справиться с подавленным состоянием, рассказала медицинский психолог Валерия Мошняцкая в беседе с Lenta.ru .

По ее словам, отличным решением станет ароматерапия. Эфирные масла цитрусовых, бергамота и лаванды улучшают настроение, а также избавляют от усталости, отметила эксперт.

Она также посоветовала обратить внимание на светотерапию. Речь идет об использовании ламп, имитирующих солнечный свет, добавил сайт KP.RU.