Психолог Мошняцкая: эфирные масла лаванды и бергамота помогут справиться с осенней хандрой
Недостаток солнечного света в осенний период провоцирует появление сезонной хандры. Как справиться с подавленным состоянием, рассказала медицинский психолог Валерия Мошняцкая в беседе с Lenta.ru.
По ее словам, отличным решением станет ароматерапия. Эфирные масла цитрусовых, бергамота и лаванды улучшают настроение, а также избавляют от усталости, отметила эксперт.
Она также посоветовала обратить внимание на светотерапию. Речь идет об использовании ламп, имитирующих солнечный свет, добавил сайт KP.RU.
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