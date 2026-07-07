Психолог Лысакова посоветовала перед ЕГЭ сохранить силы и хорошо выспаться

Выпускники часто пытаются перед пересдачей ЕГЭ за один вечер повторить весь материал, но это может привести к усталости и тревоге. Психолог Анастасия Лысакова рассказала Life.ru , что гораздо важнее сохранить силы и хорошо выспаться.

По словам специалиста, за день до пересдачи бессмысленно начинать изучать новые темы. Мозгу нужно время, чтобы усвоить информацию, а полноценный сон помогает мобилизовать ресурсы организма во время экзамена. Поэтому последние часы перед испытанием лучше посвятить спокойному повторению уже знакомого материала.

Лысакова отметила, что при сильной тревоге выпускникам не стоит оставаться с переживаниями один на один. Лучше обратиться за поддержкой к взрослым или репетиторам. Психика хорошо реагирует на привычные действия и небольшие ритуалы, которые помогают почувствовать себя увереннее.

Психолог рекомендует в день перед пересдачей не пытаться повторить весь курс. Лучше выбрать два-три самых сложных задания или раздела и один раз спокойно повторить алгоритм их решения. Остальное время стоит посвятить отдыху, прогулке и легкому повторению материала. Также специалист советует лечь спать немного раньше обычного и проветрить комнату.