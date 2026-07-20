В современном обществе принято, что к 30 годам человек должен иметь семью и достойную работу. Повышение возраста молодежи до 40 лет способно ослабить давление, но растянуть тревогу, заявил 360.ru клинический психолог, психолог-педагог Антон Коровин.

«Это называется эффект отложенной жизни. Если границы молодости размыты, может исчезать четкий ориентир, когда надо становиться взрослым — в 40, 45? Это состояние может характеризоваться неопределенностью, что часто провоцирует состояние тревоги», — отметил Коровин.

Так он прокомментировал идею академика Геннадия Онищенко повысить возраст молодежи в России с 35 до 40 лет. По словам Коровина, возрастная классификация — это связь с психологическим благополучием, мощный символический жест, который может стать инструментом.

«Как инструмент — это поддержка для субъективного возраста. Если у человека есть ресурсы и здоровье, эта классификация дает ему психологическое разрешение на перемены и снижает уровень тревоги и стресса. А снижение уровня стресса — это равно улучшению ментального здоровья», — заключил эксперт.

Подробно о том, нужно ли повышать порог возраста молодежи, — в материале 360.ru.