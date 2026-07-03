Психолог Камоева объяснила, что использование еды как способа справиться с эмоциями мешает в борьбе с лишним весом

Психолог по пищевому поведению Юлия Камоева в беседе с Lenta.Ru рассказала о скрытых причинах, которые мешают сбросить вес. По ее словам, одна из первых причин — использование еды как способа справиться с эмоциями.

Многие люди, не имея других инструментов для регуляции тревоги, раздражения, скуки или одиночества, обращаются к холодильнику. Камоева отметила, что большинство женщин даже не осознают, что едят не от голода. Они считают, что просто любят поесть или у них нет силы воли. Однако, по мнению специалиста, это лишь закрепившийся механизм совладания со стрессом, сформированный еще в детстве.

Вторая причина, мешающая похудеть, — хронический недосып и его гормональные последствия. Тяга к сладкому и углеводам после плохой ночи — это не слабость характера, а биохимия. Камоева рассказала, что видела клиенток, у которых вес сдвигался с мертвой точки только после нормализации сна, без изменения питания, отметили «Известия».

Третья причина — неосознанный запрет на собственное тело. У некоторых женщин на глубинном уровне худоба ассоциируется с опасностью, вниманием, сексуальностью, завистью окружающих, потерей «брони», и в этом случае тело удерживает вес как защитный механизм.

Четвертая причина — перфекционизм. Парадоксально, но именно он в питании приводит к перееданию. Жесткие правила создают напряжение, которое в какой-то момент прорывается. После срыва следует чувство вины, а вина снова заедается. Камоева подчеркнула, что все четыре причины требуют работы с психологией человека, его привычками и эмоциями, убеждениями о себе и своем теле.