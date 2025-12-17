Психолог Камицына предложила использовать технику переключения внимания для поднятия настроения

Многие россияне испытывают нехватку праздничного настроения в преддверии новогодних праздников. Виной тому могут быть усталость, стрессы, переутомление на работе или учебе. Социальный психолог Мария Камицына поделилась с «Известиями» способами, как все-таки создать новогоднее настроение.

Специалист предлагает использовать технику переключения внимания, которая помогает переориентировать мысли с проблем на приятные моменты. Для этого нужно задействовать все органы чувств: слушать праздничную музыку, украсить дом гирляндами и игрушками, использовать тематическую посуду, создавать уют с пледом и горячим напитком.

«Декорирование дома можно отлично сочетать с досугом: посмотрите фильм про веру в чудо, снежную сказку», — советует Камицына.

Не стоит забывать и о небольших бытовых активностях, таких как составление плана подготовки к празднику, уборка и избавление от ненужных вещей. Эти занятия помогают разгрузить сознание и настроиться на обновление.

Психолог напоминает о важности отдыха в предновогодней суете. Выходные следует использовать для восстановления сил: высыпаться, отдыхать или отправляться на прогулки.

«Очень важно уметь прислушиваться к себе. Иногда достаточно просто отложить дела и разрешить празднику прийти к вам через маленькие и приятные радости», — заключила Камицына.