Психиатры в России смогут ограничивать пациентов в общении с другими людьми

С 1 сентября главврачи психиатрических больниц смогут ограничивать пациентов в приеме посетителей, переписке и использовании личных вещей. Новые правила могут навредить пациентам, сообщила Lenta.ru медицинский юрист, адвокат Ирина Гриценко.

Принятые в августе 2023 года поправки в закон о психиатрической помощи и выпущенный по этому поводу приказ Минздрава вступят в силу с началом осени. Гриценко сообщила, что теперь главврачи смогут временно, не дольше чем на 15 суток подряд, ограничивать пациентов психиатрических больниц в некоторых правах. В частности, на ведение переписки, прием посетителей, использование средств связи и личных вещей.

«Я считаю, что на самом деле это очень сильное изменение, которое связано с тем, что меняется режим, установленный равным для всех, независимо у тебя есть психиатрическое заболевание или нет», — сказала она.

Юрист предупредила, что нововведение создаст коррупционные риски, ведь решение об ограничении прав станет принимать врач, а не суд.

Гриценко заявила, что большого количества возможностей лишатся люди, фактически не совершавшие правонарушений и не помещенные под стражу.

В 2023 году вступило в силу еще одно нововведение. Психологическую помощь начали оказывать в поликлиниках по полису ОМС.