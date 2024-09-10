Психиатр Теслер: при глубокой депрессии могут применять электросудорожную терапию

Психиатр Александр Теслер перечислил показания к проведению электросудорожной терапии. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам специалиста, консилиум может назначить данную процедуру пациенту, чей недуг демонстрирует сопротивляемость медикаментам. Так, ЭСТ рекомендована при кататоническом синдроме, глубокой депрессии, галлюцинациях, пояснил врач.
Теслер также отметил, что электросудорожную терапию используют в самых продвинутых клиниках России, Европы и США.
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