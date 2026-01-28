Психиатр Штань предупредила, что деменция может развиться после перенесенного гриппа

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань рассказала «Известиям» , что деменция — это не только потеря памяти, но и комплексное состояние, влияющее на мышление, речь и ориентацию в пространстве. Оно может развиться даже после перенесенного гриппа или гипертонического криза.

Деменция — хроническое прогрессирующее состояние, которое длится не менее полугода и серьезно нарушает повседневную жизнь. Проявления зависят от причины заболевания: при болезни Альцгеймера страдает память на текущие события, при сосудистых нарушениях — проблемы могут возникать как с прошлым, так и с настоящим.

Развитие клинических симптомов часто запускают провоцирующие факторы, такие как: декомпенсация сосудистой патологии — гипертонический криз или резкое падение давления; скачок уровня сахара в крови; обострение хронических заболеваний; серьезная инфекция вроде гриппа; черепно-мозговая травма; наркоз.

Риски развития деменции делятся на контролируемые и неконтролируемые. К первым относятся высокое давление, диабет и лишний вес. Они постепенно повреждают сосуды мозга и нарушают питание нервных клеток. Усугубляют ситуацию отсутствие физической нагрузки, редкое общение, курение и частое употребление алкоголя.

К немодифицируемым факторам, на которые повлиять нельзя, относятся возраст, наследственность и пол.

Снизить риски помогает контроль артериального давления и уровня сахара, а также физическая и умственная активность. При появлении тревожных симптомов — частой забывчивости, путаницы в словах, неспособности планировать день — врач рекомендует обратиться к неврологу или психиатру.