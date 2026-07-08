Психиатр Калюжная предупредила о возрастных изменениях сна после 35 лет

Врач-психиатр Марина Калюжная поделилась информацией о том, что после 35 лет у многих людей начинается изменение архитектуры сна. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» .

Психиатр-нарколог объяснила, что к 40 годам у большинства людей уменьшается доля глубокого сна. Это происходит из-за снижения выработки мелатонина, гормона сна.

Калюжная отметила, что укорочение глубокого сна, ранние пробуждения и ночные подъемы — это нормальные признаки старения организма. Однако такие симптомы, как громкий храп с остановками дыхания, дневная сонливость, судороги в ногах и бессонница дольше месяца могут сигнализировать о проблемах и требуют консультации специалиста, написал RT.

Врач рекомендовала проводить полчаса на улице по утрам, приглушать свет вечером, избегать ярких экранов и стараться ложиться спать в одно и то же время.