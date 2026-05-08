Психиатр рассказал, как распознать деменцию по изменениям в речи

Заметить ранние признаки деменции у человека его близкие могут во время разговора или в переписке с ним. Об этом врач-психиатр и эксперт проекта «Деменция.net» Мария Штань рассказала Lenta.ru .

Изменения нередко начинаются за 10-15 лет до выраженных нарушений, поэтому ранняя диагностика остается особенно важной. Врач посоветовала чаще обращать внимание на смысловую связность речи, грамматику и ошибки, которые раньше были человеку несвойственны.

«В переписке можно увидеть уменьшение количества прилагательных, наречий, повторы слов, нарушение грамматического построения предложений. Могут использоваться несуществующие слова или заменяться другими из той же семантической категории», — сказала Штань.

Она также отнесла к тревожным признакам замену названия предметов их описанием, возвращение к уже сказанному, потерю нити диалога или невозможность поддержать разговор. Дополнительно насторожить могут изменения почерка, раздражительность, апатия и сокращение круга общения.

«Сложности с выражением своих мыслей могут сказаться и на эмоциональном фоне — человек становится раздражительным или впадает в апатию», — сказала психиатр.

При этом она подчеркнула, что такие симптомы иногда указывают не на деменцию, а на хроническую усталость, возрастные изменения или ухудшение состояния на фоне других болезней.

Ранее ученые Йоркского университета в Канаде пришли к выводу, что регулярная физическая активность и здоровый режим сна помогают снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.