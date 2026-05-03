Недосып и пересып увеличивают риск развития деменции

Физическая активность и правильный режим сна могут снизить риски развития деменции и болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые Йоркского университета в Канаде, проведя масштабный метаанализ. Результаты исследования опубликовали в журнале Science XXI .

Проведя анализ данных 69 научных исследований с участием 4,5 миллиона человек, ученые установили, что на риски развития когнитивных заболеваний больше всего влияет продолжительность сна. Среди других факторов — уровень физической активности и проведенное в сидячем положении время.

Оптимально человек должен спать от семи до восьми часов в сутки.

«Те, кто спал меньше семи часов, имели риск деменции на 18% выше нормы, а те, кто спал больше восьми часов, — уже на 28% выше. Таким образом, избыток сна оказался для мозга даже опаснее его нехватки», — сделали вывод ученые.

Физическая активность и сидячий образ жизни также имеют значение для развития деменции. Сидение больше восьми часов в день и активность менее 150 минут в неделю могут привести к негативным последствиям для мозга.

Развитие деменции также ускоряет употребление алкоголя. Этанол является прямым нейротоксином, уничтожающим нервные клетки, включая гиппокамп, отвечающий за регуляцию эмоций и память.