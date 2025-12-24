Психиатр Морозова связала новогоднюю иллюминацию со снижением качества сна

Новогодние праздники наполнены радостью и весельем, но салюты и яркая иллюминация могут негативно повлиять на качество сна. Об этом сообщила психиатр и онколог Людмила Морозова в беседе с « Известиями ».

По словам врача, яркие огни создают серьезную сенсорную нагрузку для нервной системы, нарушая естественные биологические ритмы.

«Коротковолновый синий свет подавляет выработку мелатонина и смещает циркадные ритмы человека. Это происходит из-за чувствительности к синему свету ганглиозных клеток сетчатки», — пояснила медик.

Она посоветовала использовать плотные шторы или маски для сна для защиты от света, а также отключать праздничную подсветку минимум за два-три часа до отхода ко сну.